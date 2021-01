Edition du jeudi 21 janvier 2021

- Les personnels soignants et de l’action sociale descendent dans la rue à Orléans ce matin.



- On s’intéresse au protocole sanitaire renforcé dans les écoles suite aux annonces du gouvernement de jeudi dernier. On fait le point dans un établissement orléanais.



- La ministre des sports était en visite à Orléans hier, Roxanna Maracineanu a lancé la conférence nationale du sport en Centre Val de Loire.