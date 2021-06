Edition du jeudi 24 juin 2021

A Orléans, le directeur général de l’ASELQO mis à pied par le président de l’association en charge des 13 centres sociaux de la ville. Versement de primes énormes et management sont pointés du doigts chez 4 cadres de la structure.



La réserve naturelle de Saint-Mesmin menacée par les incivilités. La pointe de Courpain, écrin de verdure et de biodiversité fait l’objet de l’attention de la préfecture qui va renforcer les contrôles.



- Samedi aura lieu la grande journée du festival "Rendez-vous conte" à Orléans. Un festival qui se prépare depuis un an avec des élèves de 18 écoles et qui aura lieu au jardin de l’évêché. Au programme : vernissages des expositions de l’été, lectures, spectacles et rencontres avec des écrivains.