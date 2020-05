Edition du jeudi 28 mai 2020

- Cafés et restaurants devraient réouvrir le 2 juin. Entre incertitudes et manque de considération, les patrons des bistrots et restos grognent dans le Loiret !



- La boutique solidaire du Secours Catholique a annoncé sa réouverture, Une reprise importante pour ce lieu de convivialité solidaire.



- Foot l'US Orléans en national 1 la saison prochaine. La FFF n'a pas suivi les recommandations de la LFP qui proposait de passer la ligue 2 à 22 clubs. Ce qui aurait permis a l'USO de se maintenir.