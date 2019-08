Edition du jeudi 29 août 2019

Retour sur la personnalité de Philippe Madrelle, un homme de terrain, très combatif et défenseur de la ruralité, comme s'en souvient l'ex député Gilles Savary.



L'université hommes entreprises du CECA débute aujourd'hui 29 août, pour deux jours. Une dizaine d'invités vont témoigner autour du thème "changement et quête de sens".



25 postes sont à pourvoir dans de la garde d'enfants via l'agence Babychou. Ils sont à saisir ce jeudi matin lors d'un job dating à Eysines.