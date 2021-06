Edition du jeudi 3 juin 2021

- Les professionnels de santé mis à rude épreuve depuis plus d’un an avec la crise sanitaire. La pastorale de la santé du diocèse d'Orléans leur propose une marche spirituelle. Au programme : prières, conférence, marche et échange sur le thème de la conversion du pape François.





- Le deucxième budget participatif des collèges du Loiret est en ligne sur internet. C’est le moment de voter sur la plateforme ! A la clé, 80 000 euros à se partager entre ceux qui arriveront en tête.