Edition du jeudi 30 janvier 2020

Moins de monde dans les rues ce mercredi 29 janvier, pour la 8ème journée de mobilisation interprofessionnelle et intersyndicale contre la réforme des retraites. A Bordeaux, 3500 personnes ont défilé selon la police, sans pour autant vouloir relacher la pression.



Dans un contexte de hausse de la délinquance en France, qu'en est il en Gironde ? La préfète Fabienne Buccio détaillait les tendances hier lors de ses voeux aux forces de sécurité. Résultat : une baisse des homicides mais une hausse des vols avec un phénomène inquiétant : celui des filières avec des jeunes mineurs.



Apprendre à réparer soi-même son électro-ménager: C’est possible avec le "Repair Tour" organisé par l’ADEME , demain à Bordeaux. L'occasion de découvrir des gestes simples pour concilier économie et écologie.