Edition du jeudi 9 juillet 2020

- 250 000 millions d'euros pour rénover les petites lignes ferroviaires en Centre-Val de Loire. L'état et la région ont signé hier. Chacun s'engage à hauteur de 125 millions d'euros.



- Un grand dépistage Covid-19 a lieu en ce moment même et jusqu'à vendredi dans le Montargois.



( Weekend prolongé, nous prendrons un bol d'oxygène avec l'arboretum des Barres dans l'est du département. Il invite les visiteurs à découvrir les artisans d'art locaux et propose des ateliers d'aromathérapie