Edition du lundi 10 mai 2021

Des marches pour le climat ont eu lieu ce dimanche 9 mai partout en France pour dénoncer le texte de la loi climat et résilience. Parmi les manifestants, l’observatoire Laudato si, nous entendrons un de ses membres, Grégoire Darragon



Dans le cadre du plan France Relance, 600 agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine vont bénéficier d’aides financières, notamment pour investir dans la dans des tour anti gel. On y revient.



Bordeaux Métropole poursuit son plan en faveur des mobilités douces. Pistes cyclables, couloirs bus/vélo, marquage au sol, les boulevards sont le théâtre d’un certain nombre d’aménagements.