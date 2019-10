Edition du lundi 14 octobre 2019

Le festival des familles s'est tenu ce week end à Bordeaux centre. Organisé par la Pastorale familiale catholique de Gironde, l'événement proposait des rendez vous festifs, ludiques et de réflexion aux familles, sur les allées de Tourny, à l'Athénée ou la cathédrale.



Les débats sur la révision de la loi bioéthique ont pris fin la semaine dernière à l'Assemblée nationale, mais au delà de la loi et de ses enjeux pratiques, c'est la question de l'avenir de l'homme qui est en jeu. Nous y revenons avec les Père Serge Ricaud, Philippe Dautais et le Pasteur Andreas Braun.



Les livreurs Déliveroo, en grogne contre leur tarification en baisse, se sont rendus à Paris après un périple de plusieurs semaines à vélo. N'ayant pas été reçu par la direction française, ils envisagent d'aller au siège social à Londres.