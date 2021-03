Edition du lundi 15 mars 2021

- 1000 arbres du Centre-Val de loire vont servir à reconstruire la flèche de notre dame de Paris. Des chênes offerts par des forestiers publics et privés. l’abattage a commencé la semaine dernière en forêt d'Orléans. RCF a chaussé les bottes et mis le kway, reportage dans cette édition.



- 20 postes de chef de clinique assistant territorial vont être créés en Centre-Val de Loire. Objectif : constituer un maillage pour l'encadrement des formations des externes et internes dans les hôpitaux de Blois, Orléans, Bourges, Châteauroux et Chartres.