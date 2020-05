Edition du lundi 18 mai 2020

Après une semaine de déconfinement, quel bilan dresse t on en Gironde ? La population est restée prudente, c'est ce que nous dira la préfète de Gironde Fabienne Buccio.



Le secteur du tourisme est fortement impacté par la crise du covid 19. L’annonce d’Edouard Philippe, concernant la possibilité de partir en vacances, a rassuré les professionnels du secteur et les élus, notamment en Gironde.



Les tablettes numériques ont fait leur entrée dans les EHPAD, grace au confinement. C’est le cas dans la résidence Manon Cormier à Bègles, où grâce aux dons, il a pu se développer les appels en visuels entre les résidents et leurs familles.