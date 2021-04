Edition du lundi 19 avril 2021

- Il vient d’avoir la confirmation du Pape François. C’est une nouvelle inédite qu’a annoncé ce week-end Mgr Blaquart dans l’émission Fenêtre ouverte. Pour ceux qui l'auraient manqué, on vous la dévoile dans ce journal.



- Elle prend de plus en plus d’ampleur, les manifestations des intermittents du spectacle. 400 personnes ont défilé à Orléans samedi. Ils ont été rejoints par des précaires mais aussi des membres du collectif réinfocovid.



- Coup de projecteur dans ce journal sur l'appel à projets " un jeune, un mentor" lancé dans le cadre du dispositif un jeune et une solution. Les associations peuvent candidater jusqu'aujourd'hui.