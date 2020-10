Edition du lundi 19 octobre 2019

- Suite a la propagation du covid 19 / les bars doivent fermer à partir de 22h dans la métropole d'orléans et ce dès ce soir. Les restaurants et les épiceries eux restent ouvert mais ne pourront plus vendre d'alcool à partir de 22h.



- C'est une page qui se tourne pour les petites sœurs dominicaines dans le diocèse d'Orléans. Elles quittent le Loiret dans un mois, nous sommes allés à leur rencontre avant leur départ.



- Operation séduction pour l'ENA à Pithiviers, des éléves de la prestigieuse ecole se sont rendus au lycée Duhameldu Monceau