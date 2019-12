Edition du lundi 2 décembre 2019

Plusieurs centaines de piquets citoyens étaient installés ce we partout en France, par les opposants à la PMA sans père. En Gironde, le collectif "Marchons enfants d'Aquitaine" s'est mobilisé également, nous entendrons son porte parole.



Cela fait 30 ans que le Conseil Départemental des jeunes a vu le jour. Cette instance du Département de Gironde réunit plusieurs fois dans l'année 220 jeunes pour faire des propositions et améliorer la vie du collège.



Un jeune bordelais vient d'intégrer une instance au Vatican. c'est le nouvel organisme consultatif international des jeunes crée par le dicastère pour les laïcs la famille et la vie, suite au synode des jeunes.