Edition du lundi 22 juin 2020

- Faire revenir les voyageurs dans les trains et les touristes en Centre-Val de Loire ! C'est l'objectif de la SNCF et de la région avec le lancement pour l'été d'une grande opération "TER de France".



- Malgré la situation vous souhaitez que vos enfants vivent une expérience inoubliable qui lie rire, activité, jeu et foi ? La Pastorale des jeunes du diocèse d'Orléans vient de mettre en ligne les propositions pour l'été !



- Verra-t-on à nouveau les montgolfières dans nos ciel ? La reprise de cette activité est timide, on le verra dans ce journal