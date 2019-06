Edition du lundi 24 juin 2019

La fête du fleuve c'est fini depuis hier soir. RCF retransmettait la messe des grands voiliers sur les quais, l'occasion de revenir sur la mission de la mer et les liens que tisse l'Eglise catholique en Gironde avec les gens de la mer.



La campagne à la mairie de Bordeaux a débuté pour le parti du Rassemblement National, avec l'annonce de candidature de Bruno Paluteau.



et puis le père Pédro de Madagascar est attendu ce soir à l'Athénée de Bordeaux où il donnera une conférence sur son action auprès des plus pauvres.