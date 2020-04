Edition du lundi 27 avril 2020

- les médecins et professionnels libéraux face à l'épidémie, ils ne se sentent pas reconnus.

- Apporter une présence, un peu de joie et de paix dans les EHPAD : c'est la mission assurée par les aumôniers des hôpitaux.

- Des préventes solidaires pour aider les sites culturels et patrimoniaux, c'est le principe de l'opération "Mousquetaires du patrimoine et de la culture"