Edition du lundi 29 mars 2021

- Les citoyens appelés à participer au financement de projets solidaires. Depuis lundi 22 mars la plateforme Efferve'sens hébergée sur le site du conseil régional du CVL permet de soutenir l'économie sociale et solidaire dans notre région.



- Le Loiret lance comme partout en France aujourd’hui une semaine de l’emploi dans la marine. On y pense pas souvent quand on habite loin des mers. Mais le secteur recrute aussi ici.