Edition du lundi 31 mai 2021

- Des sifflets, des coups de klaxon, des compliments pqui dérapent en insultes. C’est ce qu’on appelle le harcèlement de rue. La police et la justice du Loiret lancent une grande campagne de sensibilisation dans les trams et bus de la métropole.



- A Orléans, une pétition lancée par l’Association des habitants de la Source contre le projet d’une zone d’activité à côté d’Ikea. Un projet anti-écologique et une menace pour les commerces de proximité selon l’association.



- Une déception pour les amoureux de course à pied. Le trail de Sancerre n'aura pas lieu cette année. Mais lot de consolation, vous pourrez quand même découvrir les vignes de Sancerre en courant grâce à une alternative.