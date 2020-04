Edition du lundi 6 avril 2020

Pas de vacances ailleurs que chez soi : c’est le message des autorités alors que viennent de débuter les congés de la zone C. La préfète de Gironde a pris un arrêté dissuasif.



A partir d’aujourd’hui on peut utiliser son smartphone ou sa tablette pour se munir d’une dérogation de sortie, via un QR code. Les explications dans ce journal.



La réforme du bac a laissé place à une nouveauté inédite en France, l’examen du baccalauréat sous forme de contrôle continu. Une décision qui a le mérite d’apaiser les tensions des élèves et des professeurs qui s’inquiétaient, a commenté Isabelle des Bourboux, directrice de l’enseignement catholique en Gironde. Nous l’entendrons.