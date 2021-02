Edition du lundi 8 février 2021

- Le Secours Catholique à Orleans la Source et Saint-Jean le blanc offre des paniers repas au plus démunis… Des paniers uniquement composés de produits frais et locaux. Parce que solidarité peut aussi rimer avec bien manger pour l'association.



- Un centre pour accueillir les réfugiés en pleine campagne berrichonne. C'est ce que vient de mettre en place l'association Viltaïs à Charost. Reportage dans cette édition.



- Fermées depuis plus de trois mois. On prend des nouvelles des salles cinémas a Orléans. Cinéma des Carmes et Pathé. Dans quel état sont-ils ? Comment vont les professionnels du secteur ? Espèrent-ils voir bientôt le bout du tunnel. On fait le point.