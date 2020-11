Edition du lundi 9 novembre 2020

Joe Biden 46ème président des Etats Unis, un résultat qui a émergé après des mois de tensions et d'affrontements entre Donald Trump et son successeur, et qui fait ressortir le clivage interne de la première puissance mondiale. Nous entendrons les commentaires de représentants chrétiens à ce sujet.



Soulagement des copropriétaires du Signal à Soulac-sur-Mer. Vendredi 6 novembre a été signé à la préfecture de Gironde le protocole relatif à leur indemnisation, la fin d’un dossier où les élus sont montés au créneau sans relache.



Ce matin peut-être que certains nous écoutent déjà en DAB+. Avec cette nouvelle technologie, la radio est en qualité numérique. Un moyen aussi pour lutter contre la concurrence des géants de l’internet, typer Deezer et Spotify.