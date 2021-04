Edition du mardi 13 avril 2021

- La ministre des armées Florence Parly de passage au vaccinodrome d’Olivet hier. Arrivée à 10h pour une revue des troupes et des installations. La ministre a rappelé l'attachement des militaires à cette mission de santé publique.



- Les fêtes johanniques auront-elles lieu ? Alors que ce weekend un média local annoncait l'annulation de l'édition 2021. Qu’en est-il du côté du diocèse, de la mairie, de l’association Orléans Jeanne d’Arc ? Réponses dans ce journal.



- On continue notre série Economie Sociale et Solidaire. Des projets mis en avant grâce à la plateforme efferve’sens. Aujourd'hui coup de projecteur sur une association giennoise. Elle cherche des fonds pour son activité de ressourcerie-recyclerie.