Edition du mardi 14 avril 2020

Réunis en assemblée plénière, les élus régionaux ont voté vendredi 10 avril un plan d’urgence pour soutenir les entreprises. Nous reviendrons sur l’appel à manifestation d’intérêt lancé pour produire masques et autres blouses en région et redonner sa souveraineté à la France. Une 10zaine d’entreprises sont déjà engagées.



Catholiques et protestants ont célébré Pâques ce we, la résurrection du Christ, fête centrale de la foi chrétienne. Un fête qui doit se vivre dans la joie, comme l’a rappelé l’archevêque de Bordeaux Mgr James, nous l’entendrons



Le confinement prive les chrétiens de rassemblement physique. Pourtant, il permet de réinventer la manière de vivre sa foi, cela laisse la place aussi à des retraites spirituelles bienvenues, notamment pour les prêtres et la pasteurs.