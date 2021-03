Edition du mardi 16 mars 2021

Le prochain rendez-vous électoral est fixé au 13 et 20 juin, 1er et second tour des élections départementales, en même temps que les régionales. Première liste à se dévoiler en Gironde, celle du président socialiste sortant, Jean Luc Gleyze. On y revient.



Générations Futures a dévoilé la semaine dernière les lauréats des "Glyph'awards", qui classe les départements les plus consommateurs de pesticides. La Gironde figure dans le palmarès de tête.