Edition du mardi 19 mai 2020

- 20 cas confirmés en plus de covid-19 parmi les employés et sous-traitants de l'abattoir Tradival de Fleury-les-Aubrais. Ils sont au total 54 cas avérés



- Maintenir une cérémonie en petit comité ? Décaler à l'automne, à l'année prochaine, attendre d'en savoir plus ? Comme partout en France, les mariés de l'année 2020 dans le Loiret sont pleins d'incertitudes.



- Le pays se déconfine mais pas les finances publiques. Alors que l'on est en pleine période de déclaration de revenus, les trésoreries ne rouvriront pas.