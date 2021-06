Edition du mardi 1er juin 2021

- La campagne des régionales : François Bonneau le président sortant a fait son 1er meeting au parc de lamballe à Fleury-les-Aubrais. En présence de l’ancien premier ministre Bernard Cazeneuve venu le soutenir.



- La dernière session départementale du mandat vendredi et le une enveloppe supplémentaire d’1 million d’euros pour le RSA. Le nombre de bénéficiaires a bondi de 10% en un an à cause de la crise sanitaire.



- Comment mieux protéger les abeilles ? Un apiculteur du Loiret innove avec un systeme unique. une porte connectée placée à l’entrée des ruches. Et permet aux exploitants de suivre en temps réel leurs activités.