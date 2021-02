Edition du mardi 2 février 2021

- Le dossier du jour tout d'abord : la fracture numérique :

On estime que 20% de francais n’utilisent pas les outils du numérique comme les ordinateurs et smartphones. Dans le Loiret, le département lance des ateliers de formation numérique destinés à tout public.



- On parlera aussi du dépistage du cancer du col de l'utérus. Il se généralise en Centre-Val de Loire... Avec deux moyens de le faire. On verra lesquels dans cette édition.