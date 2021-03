Edition du mardi 2 mars 2021

- "C du Centre" retenez bien ce nom, c'est celui de la nouvelle marque de produits alimentaires made in Centre Val de Loire à retrouver dans les rayons des magasins, les marchés et les salons.



- Les restos du coeur du Loiret lancent un appel à benévolat pour leur grande campagne de collecte de nourriture ce weekend.



- Alain Giresse, footballeur mythique de l’équipe de France des années 80 sera l’invité d’Esprit Foot ce soir à 18h10.