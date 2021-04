Edition du mardi 20 avril 2021

- La Chapelle-Saint-Mesmin aide ses étudiants frappés par la situation sanitaire et sociale. Une aide financière va être attribuée à ces jeunes. Mais aussi une aide sur le long terme avec les entreprises et commerçants chapellois.



- Nouvelle édition dématérialisée pour le salon 2000 emplois, 2 000 sourires. Il aura lieu le 18 mai prochain avec une attention particulière pour les jeunes.



- Du changement à la préfecture du Loiret après l’installation d’une nouvelle préfète de région et de département. Un nouveau visage arrive comme numéro 2... Benoît Lemaire vient d’être nommé secrétaire général de la préfecture du Loiret. Quel est son rôle ? On fait le point dans cette édition.