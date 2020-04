Edition du mardi 21 avril 2020

- Le tourisme en Centre-Val de Loire, quand et à quelles conditions va t il pouvoir repartir ?

- Comment célébrer Jeanne d'Arc malgré le confinement et le report des fêtes johanniques ? L'association Orléans Jeanne d'Arc s'est adaptée.

- Et si on profitait de ce confinement pour Observer oiseaux et autres papillons qui nous entourent ?