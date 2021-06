Edition du mardi 22 juin 2021

Eléctions régionales : Marc Fesneau le candidat LREM-Modem maintient sa liste pour le deuxième tour dimanche. Il n'y aura pas de rapprochement ou fusion avec la liste du LR-UDI Nicolas Forissier.



- Des bouteilles en plastique, beaucoup de bouteilles en plastique… C’est ce qu'ont ramassé trois aventuriers durant 12 jours dans la Loire. Une traversée en radeau à la rencontre des habitants et de leur patrimoine qui leur a permis de nettoyer le fleuve.



- Annulé, repoussé, décalé : il y a quelques mois on n'y croyait presque plus. Mais finalement le Printemps de Bourges aura bien lieu cette année. Et ça commence dès ce soir pour 6 jours de musique, enfin !