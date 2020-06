Edition du mardi 23 juin 2020

- La Région en soutien des petites entreprises du Centre Val de Loire avec le Fonds Renaissance. 12 milliards d'euros débloqués pour aider au redémarrage économique. Plus d'informations dans votre journal.



- Etape 3 du déconfinement, les discothèques et autres clubs de nuit ne rouvriront pas avant septembre. La colère monte chez les patrons. Ils ont reçu dimanche, le soutien de 39 députés.



- Aujourd'hui, 23 juin, c'est la journée mondiale des veufs et des veuves. L'occasion pour nous de mettre en lumière une association qui œuvre à leurs côtés.