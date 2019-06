Edition du mardi 25 juin 2019

La Gironde est passée en vigilance jaune canicule. Des mesures de précaution sont adoptées en conséquence.



Par ailleurs, les élus du Conseil Départemental se sont réunis ce lundi après midi, en assemble plénière, afin de voter 29 dossiers. Il était question notamment du non retour des 90km/h sur les routes, ou encore du budget participatif.



Alors que le gouvernement vient de soumettre le texte de révision de la loi bioéthique au Conseil d'Etat, les associations se défense de la famille se mobilisent, à l'instar de l'association Trace ta route qui organisait il y a quelques jours à Bordeaux un parcours sportif militant.



Enfin Vélo cité et la métropole bordelaise viennent de lancer une plateforme en ligne pour signaler les problèmes de circulation à vélo. Trous sur la chaussée, dangerosité, manque d'arceaux, l'objectif est d'améliorer de façon plus réactive le réseau cyclable de la métropole.