Edition du mardi 26 mai 2020

L’Office de tourisme de Bordeaux Métropole vient de rouvrir ses portes et prépare sa saison d'été, en tenant compte, bien sur des mesures sanitaires liées au COVID 19.



Le monde culturel, largement affecté également en ce moment se prépare à l’après covid et à Bordeaux, on multiplie les propositions, notamment pour cet été.



La vie des scouts, en pleine liberté et en troupe, a été très impactée par la crise sanitaire. Activités à l’arrêt, mais les contacts sont gardés et le camp d’été se profile tout de même.