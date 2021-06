Edition du mardi 29 juin 2021

- Retour dans ce journal sur le couacs des distributions des propagandes électorales des régionales et départementales. Est-ce déjà arrivé en France ? Faut il minimiser l'impact sur les scrutins ? Quelles conséquences en tirer ? Eléments de réponse avec Pierre Allorant, politologue et spécialiste de l'histoire politique en Centre Val de Loire.



- Roselyne Bachelot était dans le Cher hier pour la deuxième édition des Etats Généraux des festivals, juste après la clôture du Printemps de Bourges. Dans un contexte où les festivals de l'été peinent à remplir, la ministre de la culture a défendu le pass sanitaire : "une opportunité" selon elle. Vous l'entendrez dans un instant.



- A Saran, Virtual Room a rouvert ses portes depuis le 9 juin et propose une journée totalement gratuite dimanche. L’occasion de découvrir la réalité virtuelle et de voyager dans le temps et dans l’espace.