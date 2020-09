Edition du mardi 29 septembre 2020

- Elections régionales, Europe Ecologie les verts a lancé sa campagne ce week-end portée par Charles Fournier et Betsabée Haas.



- L'abandon par la métropole d'Orléans du projet téléphérique devant relier le parc d'activité interives et la gare sncf de Fleury-les-Aubrais n'arrête pas de créer des remous.



- A un mois de la rentrée on fait le point dans ce journal sur les clubs sportifs et associations culturelles. Ont ils fait le plein de licenciés ? Eléments de réponse avec l'Abeille de Gien.