Edition du mardi 3 décembre 2019

Mgr James, le nouvel archevêque de Bordeaux, est de passage en Gironde ces jours-ci pour rencontrer quelques futurs collaborateurs. Nous l'avons interrogé sur le sens de sa mission et sur l'enjeu de l'unité chrétienne.



Le marché de Noël des allées de Tourny à Bordeaux vient d'ouvrir. Des festivités commerciales très attendues par les commerçants de l'hyper-centre de Bordeaux.



Alors que la Cop 25 débute à Madrid, de plus en plus de jeunes s'investissent dans la protection de l'environnement. Témoin de cet engagement, la LPO Aquitaine lance son premier groupe jeunes en Gironde. Ce sont les jeunes eux mêmes qui ont sollicité l'association qui protège la faune sauvage.