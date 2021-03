Edition du mardi 30 mars

- L’entreprise Ferropem annonce la fermeture de l’usine de La Léchère. Ce sont 221 postes qui vont disparaître. Salariés, élus dénonce cette décision et se mobilisent.

- L'épidémie évolue de plus en plus rapidement et notamment dans les établissement. Selon le syndicat UNSA, la vaccination des ensiegnants, prévue en à la fin avril, arrivera trop tard.

- Chaque année, l’association contribuable associés publie un argus des communes selon leur niveau de dépense. Cette année, ce sont Albertville et la motte servolex qui s’en sortent le mieux. Plus difficile pour Aix les bains ou Chambéry.