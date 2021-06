Edition du mardi 8 juin 2021

- Des etudiants en cuisine des lycées hôteliers de Tours - Oliver et Pithivier ont préparé la semaine derniere près de 800 repas pour des bénéficiaires des restos du coeurs. RCF etait sur place mercredi dernier au lycee hotelier de l'orleanais en plein coup de feu. Reportage.



- Deux loirétains se préparent en ce moment pour une aventure hors du commun. Ils vont, en 2023, traverser le lac Baïkal en Sibérie… Un périple de plus de 600 km à pied, sur la glace et sans assistance…



- On vous emmènera dans l’ambiance de la Nouvelle Orléans en fin de journal avec “Stay on the line” une comédie musicale de la compagnie orléanaise Matulu.