Edition du mardi 9 mars 2021

- En Centre-Val de Loire, les femmes plus touchées par la pauvreté que les hommes selon le rapport de l’INSEE sorti hier.



- Ils sont parmi les jeunes les plus en difficulté. Les jeunes de l’aide sociale à l’enfance et la protection judiciaire de la jeunesse. Logement, formation, accès aux droits. Pour les aider à mieux préparer leur vie d’adulte, l'Etat, la région et le département se mobilisent.