Edition du mercredi 12 mai 2021

Le Rassemblement National présente des candidats sur les 33 cantons de Gironde pour ces élections départementales des 20 et 27 juin. La secrétaire départementale Edwige Diaz présente des listes renouvelées et plus ouvertes. Nous l’entendrons.



Et justement, pour pouvoir aller voter, il ne reste plus que 2 jours pour s’inscrire sur une liste électorale… jusqu’à vendredi. Mode d’emploi dans ce journal



Les rotary club de la métropole bordelaise lancent une collecte au profit de l’application mobile « Sauv Life ». Cette collecte prend la forme d’un parrainage de pins et devrait permettre à l’application qui sauve les personnes en arrêt du coeur de se développer. Plus d’explications dans ce journal.