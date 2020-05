Edition du mercredi 13 mai 2020

- Près d'un restaurant sur deux pourrait mettre la clé sous la porte à cause du covid-19 et ses conséquences économiques. Trois orléanaises ont décidé de soutenir les restaurateurs locaux. Comment ? Détails dans ce journal



- Malgré le déconfinement, il est toujours impossible de se rassembler. Pour maintenir la soirée de prière oecuménique qui aura lieu demain, l'équipe s'est adapté et propose une soirée à distance !