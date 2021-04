Edition du mercredi 14 avril 2021

- Le gouvernement a tranché : les élections régionales et départementales auront bien lieu en juin avec une semaine de décalage le 20 et le 27 juin. Mais les candidats vont-ils vraiment pouvoir faire campagne ? Vont ils pouvoir tracter sur les marchés ? Charles Fournier candidat aux régionales a écrit une lettre ouverte à la préfète du Centre-Val de Loire.



- Vous en prenez l’habitude depuis lundi RCF Loiret met en avant des projets relevant de l'Économie Sociale et Solidaire en région. On vous parle aujourd’hui des cycloposteurs. Ils ont un objectif : récolter à vélo les biodéchets émis dans la métropole d’Orléans. Détails en fin de journal.