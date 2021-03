Edition du mercredi 17 mars 2021

C'est le 17 mars 2020, il y a un an jour pour jour, que débutait le premier confinement en France. Premier jour d'une longue période fluctuante, d'adaptation pour les uns les autres, notamment les entreprises. Nous irons voir du côté d'un restaurant solidaire, le jardin pêcheur à Bordeaux.



L'année écoulée a vu naître aussi de belles initiatives comme l'association "Des gâteaux solidaires", créée lors du 1er confinement, par des lycéens bordelais. Depuis ils distribuent, chaque samedi, une trentaine de repas aux sans-abris dans les rues de Bordeaux.



Pouvoir faire des études dignement et vivre ensuite du métier qu'on a choisi, c'est ce que réclament les étudiants, réunis hier place de la Victoire à Bordeaux. Ils ont répondu à un appel national syndical et politique pour organiser une "fête de la génération sacrifiée".