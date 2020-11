Edition du mercredi 18 novembre 2020

- Comment trouver un travail quand on est handicapé ? La question est posée en région pendant la 24 ème semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées.



- Du soutien aux étudiants fragilisés par le second confinement. La région a annoncé, ce lundi, une série de nouvelles mesures qui leur sont dédiées.



- Les enfants auront la parole aujourd'hui avec leurs mille et une questions. Aujourd'hui nous partons loin dans l'espace avec la question de Cassandre élève à Notre dame à Cléry St André.