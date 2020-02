Edition du mercredi 19 février 2020

Malgré un contexte de grève en fin d’année, les chiffres de fréquentation de la ligne LGV Paris-Bordeaux sont toujours au beau fixe. Depuis juillet 2017, le nombre de voyageurs entre les gares de Nouvelle-Aquitaine et celles de l'Ile-de-France est en hausse de 42%.



C'est une première : les collégiens de Gironde vont bénéficier des fruits bio produits en Lot et Garonne. Le département de Gironde a signé jeudi 13 février à Bazas, un partenariat avec son voisin pour fournir les 105 collèges du département, dans le cadre de son programme Alimen'terre.



La mairie de Bordeaux soutient la création numérique… Deuxième édition pour son fond d'aide qui donne un coup de pouce aux nouveaux formats les plus créatifs.