Edition du mercredi 2 juin 2021

- Manifestation de la filière bio en France aujourd’hui à Paris… Ils seront 200 du CVdL, dont 50 du Loiret à faire le déplacement. La cause de leur colère ? Les dernières annonces du ministre de l’agriculture pour la prochaine PAC, la politique agricole commune.



- A saran sur la RD2020 La qualité de l’air risque de se dégrader si rien n’est fait après le réaménagement de la friche de Quelle selon un rapport de l’autorité environnementale.



- C’est un emblème du quartier d’Orléans la Source qui va disparaître l'année prochaine. La T17 ,la plus haute tour du quartier, domine les lieux avec ses 17 étages et ses 50 ans d'existence. Un livre qui retrace son histoire va voir le jour.