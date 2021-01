Edition du mercredi 20 janvier 2021

- Covid-19, On fait le point sur la situation sanitaire des lycées ST Paul Bourdon Blanc. Après la détection d’un cas d’élève positif au covid 19 variant anglais. la situation semble maîtrisée.



- Le Brexit est effectif depuis le 1er janvier. Le divorce a été prononcé officiellement entre l'union Européenne et le Royaume-Unis. Nous ferons le point sur l’impact pour les entreprises et le commerce en région.



- Les Orléanais invités à prendre part aux projets de la ville pour améliorer leur quotidien. Le budget participatif est de retour !