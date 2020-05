Edition du mercredi 20 mai 2020

- S'adapter et maintenir du lien : ce sont les deux missions que se sont confiés les services du diocèse d'Orléans. Face aux circonstances, certains n'ont pas hésité à innover. C'est le cas de la Pastorale des jeunes.



- Les châteaux du Loiret rouvrent au public à partir d'aujourd'hui; Chamerolles, Sully et château-musée de Gien comptent bien sur ce weekend prolongé pour attirer les visiteurs et garantir la sécurité sanitaire.